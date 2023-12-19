Evkaf, 'Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız' kitabına destek oluyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği'nin hazırladığı 'Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız' kitap serisinin ikinci kitabı, Evkaf tarafından satın alınarak halka dağıtılıyor.Kitap, geçmişten günümüze uzanan bir köprü kurmayı hedefleyerek, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katan kadınların öykülerini genç kuşaklarla buluşturmayı amaçlıyor.Bu destekle, Kıbrıs kadınlarının önemli katkıları ve etkileyici hikayeleri daha geniş kitlelere ulaşmış olacak.Kıbrıs’ta kurulan 2200 vakfın yarısını nenelerimiz kurarak adamızda iyilik medeniyetinin temellerini yüzyıllar önce atmışlardı.