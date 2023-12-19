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Kaplan ve Erülkü Slovenya’da yarışacak

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Kaplan ve Erülkü Slovenya’da yarışacak
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Kıbrıslı Türk bisikletçiler Emre Kaplan ve Ege Erülkü, Slovenya’da düzenlenecek pist şampiyonasına katılacak.
Emre Kaplan ve Ege Erülkü Avrupa arenasında yollarına devam ederken dün Konya veledromunda 5 günlük pist kampına katılarak ardından 28-29 Aralık’ta Slovenya’nın Novomesto kentinde yapılacak olan pist şampiyonasına katılacaklar.
Emre Kaplan ayrıca 2024 yılında 9-14 Temmuz tarihlerinde Alamanya’da yapılacak olan Avrupa Pist Şampiyonası’na hazırlanıyor. Kaplan ardından 21-25 Ağustos’ta Çin’de yapılacak Dünya Pist Şampiyonası hedefiyle yeni yıla girecek. Bisiklet Federasyonu yaptığı açıklamada Avrupa ve Dünya pist şampiyonaları için Spor Dairesi’nin de vereceği katkılar ile sporculara tüm desteği sağlamak üzere hedefin belirlendiğini duyuruldu.
 
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