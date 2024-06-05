Napoli'de Conte dönemi

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Antonio Conte ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, takımı İtalyan teknik adam Antonio Conte'ye emanet etti.

2 yıl önce kazanılan şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon yarışın uzağında kalan Napoli, sezon içinde 3 farklı teknik adamla çalışmıştı.

Sezona Rudi Garcia ile başlayan Napoli, sezon ortasında Garcia'nın yerine Mazzari'yi göreve getirmişti. Mazzari yönetiminde çıktığı lig maçlarında sadece 3 galibiyet alabilen Napoli, sezonu Francesco Calzona yönetiminde tamamladı. Geçtiğimiz sezon 53 puan toplayan gök mavililer, İtalya Süper Kupası'nda da Inter'e 1-0 mağlup olmuştu.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da görev alan Antonio Conte, 2021 yılında takımın başına geçmiş, geçtiğimiz yıl Mart ayında ise takımdan ayrılmıştı. Conte yönetiminde Tottenham, 76 maçta; 41 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

