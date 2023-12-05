Evkaf Ev Sahipliğinde Vakıf Kültür Gezisi Gerçekleştirildi

Tarihini bilmek, çocuklarımızın geleceğe kararlı adımlarla ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Bu bilinçle çalışmalar sürdürülürken, tarihi ve kültürel değerlerin çocuklarla buluşturulmasına devam ediliyor.



Çocuklarımızın kültürel farkındalığı için düzenli olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Evkaf, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu'nun tarih ve kültür temalı gezisine de destek oldu.



Lefkoşa bölgesindeki tarihi eserleri ve vakıf binalarını yerinde gözlemlemek için düzenlenen geziye katılan öğrenciler, dönüş yolunda Evkaf bahçesinde Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter ile bir araya geldi.



Gezi sonrasında çocuklara yemek ikramı yapıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Evkaf'ın desteğiyle gerçekleşen bu etkinlik ile çocuklarımızın tarihe ve kültürümüze ilgi duymalarının teşvik edilmesi hedefleniyor.