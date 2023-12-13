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Evkaf, çocukların heyecan dolu serüvenine ortak oluyor

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Evkaf, çocukların heyecan dolu serüvenine ortak oluyor
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Çocukların hayal gücünü genişletmek, yapabileceklerinin ötesinde hareket etmelerini sağlama gayesiyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Gizli Dünya” Ada Yolculuğu isimli oyun, çok sayıda bölgede de sergileniyor.
Sergilenen oyuna bağlı olarak oluşturulan ve tiyatronun önemini, oluşum aşamalarını anlatan Çocuk Tiyatro Gazetesi Evkaf’ın katkılarıyla basılarak oyunu izleyen tüm çocuklara dağıtılmaya devam edecek.
Turneler sonucunda binlerce çocuğa ulaşan tiyatro oyunu ve gazeteler, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmaktadır.
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