Türkiye’de ligler 19 Aralık’ta yeniden başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı. Başkan Büyükekşi, "Bu hafta oynanması gereken maçları 10 Ocak haftasında oynatacağız.'' dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından süresiz ertelediklerini açıkladıkları tüm liglerdeki maçların 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını bildirdi.

TFF Yönetim Kurulu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Süper Lig'de 11 Aralık'ta yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitimiyle, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirdi.

Büyükekşi, toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olaylı maç gecesi süresiz ertelediklerini açıkladıkları liglerdeki tüm maçların 19 Aralık Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

TFF Başkanı, Süper Lig'de 19 Aralık Salı günü 17. hafta karşılaşmalarının, ertelendiği için bu hafta sonu yapılmayacak 16. hafta karşılaşmalarının ise 10 Ocak 2024 haftasında oynanacağını da belirtti.

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LİGLERDE ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ BELLİ OLDU

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise 16. hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig'de 18. ile TFF 3. Lig'de 15. hafta ise 19-20 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanması planlanan 5. eleme turu müsabakaları ise 16,17 ve 18 Ocak 2024'te yapılacak.

Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928 erteleme karşılaşması ise 28 Aralık'ta oynanacak.



