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Evkaf burslarıyla öğrenciler hayallerine kavuşuyor

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Evkaf burslarıyla öğrenciler hayallerine kavuşuyor
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Her sene yüzlerce üniversite öğrencisinin hayallerini gerçekleştirme aşamasında burs imkanı sağlayarak destek olan Evkaf, yardımlarına devam ediyor.
Evkaf’ın sağladığı burs nedeniyle üniversiteden mezun olan öğrencilerden Çisem Özmenek, Evkafa teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret esnasında gelecek planlarından bahseden Özmenek, master programını Almanya’da Konstanz Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora planları için Stanford Üniversitesine başvuracağını söyledi. Orada engellilerin hayatını kolaylaştıracak en gelişmiş teknolojiler üzerine çalışmalar düzenleyeceğini ve ardından  Kıbrıs'a dönerek ülkesine yenilik getirmeyi hedeflediğini belirten Özmenek, amaçlarını gerçekleştirme aşamasında yanında olan Evkaf’a sonsuz teşekkürlerini sundu.
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