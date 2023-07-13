Toykan'dan ayrılık kararı

Yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek olan Hamitköy’ün başarılı hücum futbolcusu ve kaptanı Toykan Hacet, yeni sezon öncesinde transfer gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon özellikle uzaktan attığı şutlardan gelen gollerle dikkat çeken Hamitköy kaptanı Toykan Hacet, çoğunluğu Süper Lig kulübü olan birçok kulüpten teklif aldı.

Toykan Hacet’in önünü açmak isteyen Hamitköy yönetimi de yıldız futbolcusuna görüşme iznini verdi. Hamitköy yönetimi, Toykan Hacet’in ve kulübün çıkarları doğrultusunda futbolcunun bonservisini anlaştığı kulübe verecek.

