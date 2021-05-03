24 yaşındaki genç, Gönyeli’de Belediye Bulvarı’nda aracıyla yoldan çıkıp aydınlatma direğine ve saksılara çarptıktan sonra savrulup bir evin bahçe duvarına çarptı

Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde Güney istikametine doğru seyreden Ali Deniz Sabahoğlu direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.Kaza sonucu yaralanan olmadı.Kaza geçtiğimiz Cuma akşamı saat 00:15 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi.Alayköy’ de sakin 24 yaşındaki Ali Deniz Sabahoğlu, Güney istikametine doğru CZ 808 plakalı araç ile seyrederken, Face&Body önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun sağından çıkarak Gönyeli Belediyesi’ne ait aydınlatma direğine ve çiçek saksılarına çarptıktan sonra savrulup aracının arka kısmı ile bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu.Kaza sonucu yaralanan olmadı.