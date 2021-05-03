Zamansız ölümü şok etti

Gönyeli'de sakin 36 yaşındaki Aytan Kasap, araç sürerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



Kasap, önceki gün saat 18.00 sıralarında, kullanımında bulunan araç ile Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada Erülkü Süpermarket önlerinde geldiğinde aniden rahatsızlanarak yol kenarına park etti. Olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Kasap, yolda yaşamını yitirdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Kasap’ın ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

