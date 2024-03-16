Evi yanan İlçin, yardım eli bekliyor

Ardahan köyünde Ali İlçin'in evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Ardahan köyünde önceki akşam üzeri Ali İlçin'in evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ardahan’da, Ali İlçin'e ait evin yanında bulunan ahşap ve trapez saçtan üretilmiş ambarda, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ambar ve içindeki muhtelif beyaz eşya ile tarım makineleri, iki şilte, beş torba gübre, 50 arı kovanı, üç mutfak ve bir piknik tüpü, tamamen yanarak zarar görürken, yangının eve sirayet etmesi sonucu mutfak ve yatak odasında bulunan beyaz eşya ile mobilyalar, kapı ile pencereler yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları islendi.

Vatandaşlar, sokakta kalan Ali İliçin'e bu soğuk kış gününde gerek belediyenin gerekse devletin bir an önce yardım eli uzatmasını istedi.



