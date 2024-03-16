Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Ejder Eryılmaz, mahkemede çok pişman olduğunu söyledi ve “Bir daha ne alırım ne de içerim” dedi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ejder Eryılmaz dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru olguları aktardı.

Polis, Ejder Eryılmaz’ın 12 Mart 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında ZMU 281 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, tespit edilerek, durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta aranan siyahi bir şahıstan 14 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeniz analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi ve “bir daha ne alırım ne de içerim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

