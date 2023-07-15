“Eve girecek maaş 40 bin TL olmalı”

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, bir ailenin rahatlıkla geçinebilmesi için o eve girecek maaşın en az 35 – 40 bin TL olması gerektiğini ancak işletmelerin de bu meblağları ödeyebilecek durumda olmadığını kaydetti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, belirlenen asgari ücretin çalışan açısından bakıldığında yeterli bir rakam olmadığını vurgulayarak, bu rakamla bir ailenin geçinebilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Gürcafer, işverenlerin de oluşan maliyetlerin altından kalkabilmesinin kolay olmadığını kaydederek, zor bir durum yaşandığını belirtti.

Bütünlüklü olarak ekonomiyi büyütmenin dışında başka bir çarenin olmadığının altını çizen Gürcafer, 15 bin TL ile bir ailenin geçinemeyeceğini, bir ailenin rahatlıkla geçinebilmesi için o eve girecek maaşın en az 35 – 40 bin TL olması gerektiğini kaydetti. Gürcafer, işletmelerin de bu meblağları ödeyebilecek durumda olmadığını vurgulayarak, bunun ekonomideki kötü gidişatın bir yansıması olduğunu belirtti.

Gürcafer, Türk Lirası kullanımından dolayı Türkiye’de oluşan enflasyondan etkilendiğimizi söyleyerek, Türkiye’de iyileşecek bir ekonomi ile ülkemizde de ekonomik iyileşme oluşacağını belirtti.

Söylemlerin 3-4 ay içinde Türkiye ekonomisinin iyileşmeye başlayacağı yönünde olduğunu vurgulayan Gürcafer, çözümün bu şekilde olabileceğini anlattı. Gürcafer, çözümün maaş artışı da olmadığını belirtti.

Gürcafer, asgari ücret 15 TL değil 25 TL’de olsa piyasaya yansıyacak zamların da o oranda olacağını vurgulayarak, artışın geldiği gibi gideceğine dikkat çekti.

İnşaat sektörü örneğini gösteren Gürcafer, “İnşaat sektöründe bazı rakamlar asgari ücretin çok üzerinde olmaya başladı. Bunun sebebi de inşaat sektöründe yaşayan hareketlenmedir. Bu nedenle ekonomiye bütünlüklü odaklanmak lazım. Asgari ücreti yükseltmekle çözüm arayışı aramaktan vazgeçilmeli” dedi.

