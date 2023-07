“İnşaat sektörüne çalışma yasağı getirilmeli”

İnşaat Taşeronları Birliği, inşaat sektöründe sıcak hava altında çalışan işçilere 10 gün çalışma yasağı getirilerek, maaşlarının işverenler ve devlet tarafından ortak karşılanmasını talep etti

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca işçilerin 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklığında çalıştırılmasına tepki göstererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu yönde sundukları önerilerin ivedi şekilde hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Amca, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektöründe sıcak hava altında çalışan işçilere 10 gün çalışma yasağı getirilerek, maaşlarının işverenler ve devlet tarafından ortak karşılanması için öneri sundu.

Ülkedeki hava sıcaklıklarının Temmuz ayı ortasından Ağustos ayı ortasına kadar çok yükseldiğine dikkat çeken Amca, Taşeronlar Birliği’nin üyelerinin büyük bir kısmının güneş altında çalışmasından dolayı rahatsız olduklarını belirtti.

Bu yönde birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Amca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile devletin diğer kurumların yürüttükleri çalışmaları paylaştıklarını ifade ederek bu çalışmaların içeriğinden bahsetti.

Amca açıklamasına şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği olarak her yıl yaşanan hava sıcaklıklarından dolayı bir takım çalışma yürüterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduk. Biz tüm koşulları göz önünde bulundurarak, yaşadığımız sorunları tecrübe ederek, birçok kişinin fikrini de alarak bir çözüm önerdik.

1-10 Ağustos tarihleri ülkemizdeki en sıcak günlerdir. Ülkemizdeki kayıtlı işçilere bu 10 günlük süreyi Güney Kıbrıs'ta yapılan uygulama gibi tatil verilerek hem işçinin çalışma kalitesini artırılması hem de iş sağlığı güvenliği adına uygulanmasını talep ettik. Bunu yaparken de işçilerin günlük yevmiyesinin yarısının devlet tarafından ‘Yerli İstihdam Katkı Fonu’ndan’ yarısının da işveren tarafından karşılanmasını önerdik.

Bu öneriyi her yıl yapmamıza rağmen, bize hiçbir dönüş olmadı. Bu rakamların olabileceğini düşündüğümüz için bu konunun ivedi şekilde hayata geçirilerek, etkili kararlar alınıp bir sonraki yılların da planlamasının yapılmasını talep ettik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ısrarla kurduğumuz bir komite var. Bu komite Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çalışma Tüzüklerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa ve Tüzüğünü hazırlayan komitedir. Bu komitede Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Mimar ve Mühendis Odaları (KTMMOB), üniversiteler ve belediyeler yer alıyor.

Bu komitede 3-4 aydır hiçbir çalışma yapılmıyor. Bu konuların bu komitede konuşularak, kararların alınıp, ülkeye yayılması gerekiyor. Bu girişim Çalışma Bakanlığı’nın elini güçlendirecek bir girişimdir. Onlar hiç sorumluluk almadan, komitenin aldığı kararları uygulamaya koydukları zaman ortaya bir başarı çıkacaktır.

Bu işçiler 40 derece üzerindeki hava sıcaklığında çalışarak hem yıpranmış olmaz hem de verimleri artar. Birçok işveren de işçisiyle birlikte sahada çalıştığı için işverenler de bu döngü içerisindedir. Bu yüzden 1-10 Ağustos tarihlerini içeren çalışma yasağı hem işverene hem de işçiye tatil ve dinlenme fırsatı olacaktır.”

Osman Amca bazı kesimlerin yaptığı açıklamaları değerlendirerek, öğle saatlerindeki çalışmaların yasaklanması konusunda çözümün güzel olduğunu fakat uygulamada sıkıntılı olduğuna dikkati çekti.

Amca, şöyle devam etti:

“Yakın bölgelerde işçiyi 12.00’de evine gönderirseniz, saat 15.00’e kadar dinlenip işine geri gelebilir. En sıcak saatlerde de çalışmamış olur fakat uzak bölgelerde çalışanlar için durum ayni olmaz. İnşaat sektöründe her yer aynı değildir. Örneğin bu çözüm güzel ama uygulama sıkıntılıdır. Bu yüzden işverenler dışarıdan gelen baskılarla değil kendi iş saatlerini belirleyerek sorunu çözebilir. Yakın bölgede çalışanlar ise saat 11.00’den saat 15.00’e kadar çalışmayabilir, uzak bölgede çalışanlar ise saat 05.00’de işe başlayıp saat 11.00’de paydos edebilir. Bu bir aylık sürede işveren kendi çözümünü bulabilir. Birçok çözüm modeli vardır. Ayrıca inşaat sektörünün tümü de sıcak hava altında çalışmıyor. Boyacı, alçıcı, tesisatçı gibi meslekler grupları sıcakta çalışmıyor. Denetime giden müfettişler de bunu bilerek gidip, gölgede çalışanlara ceza yazmamalıdır. Ayrıca denetim yapan müfettişler önce uyarı vermeli, uyarıya uymayanları cezaya tabii tutmalıdır. Sektörün tümü aynı kategoride değildir. Bilinçli olmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’taki uygulamaya da değinen Amca, oradaki sendikaların bir yıl boyunca işverenlerden kestikleri katkı ile 1-15 Ağustos tarihlerinde çalışma yasağından önce, bu parayı çalışanlara ödediğini belirtti.