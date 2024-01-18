“Evden eve fiber projesine Haziran’da start verilecek”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, evden eve fiber projesiyle ilgili çalışmaların süratle devam ettiğini ve yap-işlet-devret modeliyle haziran ayında bu projenin startının verileceğini ifade etti

Yerli teknoloji firmalarının haberleşme teknolojileri ve yerel ekonomiye katkıları, fiber altyapının önemi ve KKTC üniversitelerinin bilişim sektörüyle iş birliği fırsatlarının ele alınacağı KKTC Haberleşme Teknolojileri Zirvesi dün Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurulu (BTHK) himayelerinde Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) organizatörlüğünde düzenlenen zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, “Fiber Altyapının Önemi ve KKTC Ekonomisine Katkıları”, “KKTC Üniversitelerinin Bilişim Sektörüne İnsan Kaynağı Katkısı ve İş Birliği Fırsatları” ve “Yerli Teknoloji Firmalarının Haberleşme Teknolojileri Ekosistemine ve Yerel Ekonomiye Katkıları” konulu panellerle devam etti.

Zirvede ilk konuşmayı GİTYAD Yönetim Kurulu Üyesi Temel Güngör yaptı. Pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörün yazılım sektörü olduğunu belirten Güngör, yatırımcıların Kıbrıs’a duyduğu ilgiden de bahsetti.

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman ise sektörün modern toplumlar için kritik bir rol oynadığını, büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Şeker, sektördeki ilerlemenin toplumların gelişimine, ekonomiye, güvenliğe ve daha birçok alanda önemli katkılar sunduğunu da anlattı.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük fiber altyapı çalışmaları konusunda bir konsorsiyum olasılığının masada olduğunu kaydetti.

5G hizmetlerinin testlerine başlanacağını dile getiren Bürüncük üniversitelerdeki öğrenci ve araştırma potansiyelini de kullanarak bu testlerin KKTC’de de yapılmasını teşvike hazır olduklarını vurguladı.

Fiber altyapı çalışmaları konusunda bir konsorsiyum olasılığının masada olduğunu kaydeden Bürüncük, önümüzdeki dönemde bu konuya son noktanın konacağı bilgisini verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, haberleşme alanında geri kalan ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan da geride kalacağını söyledi.

Arıklı, bir yıl önce çalışma arkadaşlarına KKTC’nin bir bilişim adası olması için çalışmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Türkiye’den önce 3G’ye geçen KKTC'nin 4G’ye geçmekte geciktiğini belirten Arıklı, 5G için de çalışmalar yapıldığını aktardı. Öte yandan dünyanın 6G çalışmalarına geçtiğini söyleyen Arıklı, “6G’yi ıskalamamamız gerekiyor” diyerek, 6G için de çalışmaların başlaması gerektiğini kaydetti.

Evden eve fiber projesiyle ilgili çalışmaların da süratle devam ettiğini belirten Arıklı, yap-işlet-devret modeliyle haziran ayında bu projenin “startının” verileceğini ifade etti. Arıklı, fiber projesiyle ilgili gelecek hafta Bakanlar Kurulu’na bir sunum yapılacağını da belirtti.

“Bilişim adası Kıbrıs mottomuza herkes inanmak zorunda” diyen Arıklı, bütün paydaşlara “Bu konuda herkes elini taşın altına koysun” çağrısında bulundu ve devlet olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

