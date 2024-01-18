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“Kıbrıslı Türkler de Kurtuluş Savaşı’na katıldı”

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Milli Arşiv’i ziyaret eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılan Kıbrıslı Türkler olduğuna dikkat çekti

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“Kıbrıslı Türkler de Kurtuluş Savaşı’na katıldı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ni ziyaret etti.
Zorlu Töre ziyaretinde yaptığı konuşmada, Osmanlı dönemi öncesinde, Selçuklu Devleti’nin, Kıbrıs’ı Türk ve İslam medeniyeti ile buluşturmaya çalıştığını belirtti ve “Yapılan bu çalışmaların izleri milli arşivde vardır” dedi.
Başkan Töre, Kıbrıs Türklerinin 1’inci Dünya Savaşı , Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbinde hem madden hem de manen yardımları olduğunu, Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılan Kıbrıslı Türkler olduğunu ifade etti. Töre, Kıbrıslı Türklerin sadece coğrafya olarak Türk milletinden ayrı olduğunun belgelerle görülebileceğini ekledi.
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin personel sayısında ciddi eksiklik olduğu bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını belirten Başkan Töre, bu sıkıntının giderilmesi gerektiğini kaydetti.
Kıbrıs Türkü'nün ecdadını iyi bilmesi ve gençlere aktarması gerektiğini ifade eden Töre, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam’ı yürütülen çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam da, Kıbrıs Türkü'nün adadaki varlığını tescil ve yayma misyonları olduğunu belirtti.
 
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