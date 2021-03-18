Ev karantinası Nisan’da başlayacak

Ünal Üstel, Nisan ayında tüm vatandaşların online ev karantinasına geçeceğini söyledi





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ev karantinası uygulamasında son aşamaya gelindiğini, uygulamanın bir iki hafta içinde başlayacağını söyleyerek, çocuklu aileler ve kronik hastaların öncelikli olacağını kaydetti.

Bakan Üstel, ev karantinasını takip edecek sistemin oluşturulduğunu, bakanlığın da denetleme süreci içinde yer alacağını kaydetti.

Ünal Üstel, Nisan ayında tüm vatandaşların online ev karantinasına geçeceğini söyledi. Üstel, pozitif vakaların hastanelerde ya da ayrı bir yerde tedavilerini görüp, sürece devam edeceklerini dile getirdi.

Üstel, ev karantina sürecinin başlamasıyla bu kuralı suiistimal eden kişilerin para ve hapis cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Üstel şöyle konuştu:

"Ev karantinasını başlatırken, kriterleri koyduk. Küçük çocuklu aileler, ülkedeki sağlık sorunlarından dolayı yurt dışına gidenler, ağır kronik hastaları yurt dışından geldiklerinde imzaladıkları taahhütle ev karantinasına gidebilecek.

Online ev karantinasına geçebilmek için Maliye Bakanlığı ve Başbakanlıkla birlikte çalıştığımız çalışmanın sonuna geldik.

Ev karantinasına başlarken, ilk uygulama online olacağı için çocuklu ve kronik hastalardan başlayacağız. Nisan ayında ise tamamen ev karantinasına geçmiş olacağız.

Polis, muhtarlara, komşulara oto kontrol yapılması için görev düşecek. Takılan bilezikle sağlık bakanlıkta oturduğumuz yerden kontrol edeceğiz, ihaleyi alan şirket de denetleme görevini yapacak.

Ceza vermek istemiyoruz ancak suistimal yapanlara para ve hapis cezasına çarptırabiliriz".





