banner583
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
50 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
29 0
 
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
17 0
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
30 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
34 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
80 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
15 0
banner529
banner570

Aşılamada AB içinde üçüncü sıradayız

banner476

Başbakan Saner, toplumun yüzde 15’inin aşılandığına dikkat çekti ve “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi

Aşılamada AB içinde üçüncü sıradayız
 
Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs, Malta, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde görülen vaka ve ölüm oranlarını KKTC ile karşılaştırdı.
Saner, çizdikleri yönde halkın kuralara uyması, aşı ile ilgili ortaya konan süreç gibi nedenlerle KKTC’de vaka ve ölüm oranlarının daha iyi noktada olduğunu belirtti. 
Yüksek öğretime ilişkin rakamlara değinen Saner, 6 bin 732 öğrencinin ülkeye geldiğini, hedefin 15 bin öğrencinin gelmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin karantina süreçlerini tamamlayıp eğitimlerine yüz yüze devam edeceklerini söyledi. 
Toplumun yüzde 15’inin aşılandığını söyleyen Saner, “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi. 
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.