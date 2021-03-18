Aşılamada AB içinde üçüncü sıradayız

Başbakan Saner, toplumun yüzde 15’inin aşılandığına dikkat çekti ve “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi



Başbakan Ersan Saner, Güney Kıbrıs, Malta, İzlanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde görülen vaka ve ölüm oranlarını KKTC ile karşılaştırdı.

Saner, çizdikleri yönde halkın kuralara uyması, aşı ile ilgili ortaya konan süreç gibi nedenlerle KKTC’de vaka ve ölüm oranlarının daha iyi noktada olduğunu belirtti.

Yüksek öğretime ilişkin rakamlara değinen Saner, 6 bin 732 öğrencinin ülkeye geldiğini, hedefin 15 bin öğrencinin gelmesi olduğunu dile getirerek, öğrencilerin karantina süreçlerini tamamlayıp eğitimlerine yüz yüze devam edeceklerini söyledi.

Toplumun yüzde 15’inin aşılandığını söyleyen Saner, “Avrupa Birliği’nde üçüncü sıradayız” dedi.



