Etkinlikler daha geniş kitlelere ulaşacak

YDÜ ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, konserlerin düzenlenmesinden eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor

Dahil olduğu uluslararası iş birlikleri ile bilimsel etkinliğini dünya geneline yayan Yakın Doğu Üniversitesi, yurt içinde de; bilim, kültür ve sanat alanında iş birliklerini genişletmeye devam ediyor. Hafta içinde Yüksek Seçim Kurulu ile uzun yıllardır devam eden iş birliği protokolünü yenileyen Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de protokol imzaladı.

İlk konserini dokuz yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin salonunda vererek sanat hayatına başlayan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile imzalanan protokol, iki kurum arasında uzun zamandır devam eden iş birliğini resmiyete kavuşturdu. Protokol, konserlerin düzenlenmesinden eğitim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Düzenlenen kültür sanat etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı da hedefleyen iş birliği kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın etkinliklerine salon ve tanıtım desteği verecek. Ayrıca Yakın Doğu Ünüveristesi’nin sanatçı akademisyenleri ve öğrencileri de düzenlenecek sanatsal etkinliklerde aktif rol üstlenecek. İki kurum, ayrıca ortak konserler ve sanatsal etkinlikler düzenleyerek ülkenin kültür sanat atmosferini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ülkenin göz bebeğidir.”

Yurt içi ve yurt dışında pek çok kurumla iş birliği yaptıklarını anımsatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ülkenin göz bebeği olarak gördüğüm KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile imzaladığımız iş birliği protokolü, bizim için özel bir yere sahip. Yakın Doğu Üniversitesi; sanatın hayatın içinde olduğu, dahası toplumu da içine çeken yaşayan bir kampüse sahip. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ile gerçekleştireceğimiz proje ve etkinlikler de farklı sanat dallarının toplumumuzla daha güçlü bir şekilde buluşmasına olanak sağlayacak” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ülkenin kültür sanat hayatı için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilim, kültür ve sanat, toplumsal ilerlemenin en önemli unsurlarıdır. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bir yandan bu alanlarda kendi çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan kurumsal iş birliklerine de büyük önem veriyoruz. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan KKTC CSO ile imzaladığımız iş birliği protokolünü de bu yönüyle çok değerli görüyoruz. Bu değerimizi, daha da ileriye taşıma hedefiyle sürekli üretim içinde olacağız” dedi.

Mustafa Kofalı: “Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği ile ülkemizin kültür sanat hayatına büyük katkılar yapmaya devam edeceğiz.”

İmza töreninde, orkestranın tarihi yolculuğunu aktaran KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, “İlk konserimizi dokuz yıl önce, tarihi bir gece ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nin salonunda vermiştik. Yakın Doğu Üniversitesi, sanat yolculuğumuzda her zaman yanımızda olarak bizlere müthiş bir ev sahipliği yaptı. Biz buraya ‘salonumuz’ diyoruz, bizim için çok değerli” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dokuz yıl önce faaliyete başlamasını ‘yeni bir devrin başlangıcı, bir devrim’ olarak nitelendiren Mustafa Kofalı, “Bugüne kadar ülkemizin sanat tarihi açısından son derece önemli konserlerimiz oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği ile ülkemizin kültür sanat hayatına büyük katkılar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İmzalanan protokole kurumu adına imza koyan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca ise senfonik orkestraların güçlü bir koordinasyon ve iş birliği atmosferine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Hoca, “Güçlü bir orkestra, ancak pek çok kurumun, tıpkı orkestrayı oluşturan sanatçılar gibi uyum içerisinde çalışabilmesi ile mümkün olabilir. Yakın Doğu Üniversitesi ilk günden itibaren büyük bir uyum ile çalıştığımız kurumların başında geliyor. İmzaladığımız iş birliği protokolü, bu uyumu güçlendirerek ileriye taşıyacak” değerlendirmesini yaptı.

