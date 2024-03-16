Doğaya 5 bin 500 yeni fidan

Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde Kalkanlı'da oluşturulan "Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı"na 5 bin 500 yeni fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 2021’de başlatılan proje kapsamında Kalkanlı'da oluşturulan "Hoş Geldin Bebek Hatıra Ormanı"na 5 bin 500 yeni fidan dikildi.

Etkinliğe katılan ve konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, fidan dikiminin Tarım Bakanlığı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tümeni’nin katkılarıyla gerçekleştiğini ifade etti. Tatar, dün dikilen fidanların 20 yıl sonra büyümüş olacağını anlatarak, “Yorulmadan çalışmaya devam etmek gerek” dedi.

Başta proje fikrinin sahibi Sibel Tatar olmak üzere projenin hayata geçmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin başından bu yana 6 bin civarı bebek doğduğunu ve 7 binin üzerinde fidan dikildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, 1 Nisan 2021 tarihinde başlatılan proje kapsamında ülkede doğan her bebek için ağaç dikiliyor.

24 Şubat 2022’de yapılan birinci etap fidan dikim etkinliğinde 2 bin 315 fidan, o günden bu yana ise 5 bin 500 selvi fidanı dikildi.

Fidan ekimi Tarım Bakanlığına bağlı Orman Dairesi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine bağlı 39’uncu Mekanize Piyade Tümeni’nin katkılarıyla gerçekleşti.

