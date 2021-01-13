Estetisyen de koronaya yakalandı

Lefkoşa estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, pozitif çıktığını açıkladı ve “Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş” ifadelerini kullandı



Lefkoşa Miracle Hospital’da estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, Kovid-19 pozitif çıktığını açıkladı.

Garanti, temaslılarını bildirdiğini ifade ederek, herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini ve aranmayan, gözden kaçan var ise kendisini bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

“Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin” diyen Garanti, “Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş” ifadelerini kullandı.

