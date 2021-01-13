Hafta içi 20.00’den sonra; hafta sonları ise tam gün kapanma önerisi

Ekonomik örgütler, Sağlık Bakanlığı’na; şayet tam kapanma gündemdeyse, kısmi sokağa çıkma yasağı önerisi sundu



Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşarı Ali Çaygür ile görüşen Ekonomik Örgütler Platformu, önümüzdeki sezonun kaybedilmemesi için sürecin şimdiden planlanması gerektiğine dikkat çekerek, “açılabilmek için kapanma gerekiyorsa” buna sıcak baktıklarını ancak tam kapanma öncesinde, “Arttırılmış önlemlerle salgının kontrol altına alınıp, alınamayacağının denenmesi gerektiğini” ilettiler.

Ekonomik Örgütler Platformu, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, toplantıda “aşı” ve “kapanma” konularının konuşulduğunu aktardı.

Cafer Gürcafer, önümüzdeki sürecin şimdiden planlanması gerektiğini, aksi takdirde önümüzdeki sezonun kaybedileceğini ifade ederek, taleplerinin, aşı sertifikası alan kişilere ülkenin kapılarının açılması olduğunu ifade etti.

Yeniden bir kapanmaya gidileceği yönündeki dedikoduları da Sağlık Bakanı Pilli’ye sorduklarını belirten Gürcafer, “Önümüzdeki sezonu kaçırmamak için kapanma gerekiyorsa, buna sıcak bakarız” dedi.



ÖNERİ… “HAFTA İÇİ SAAT 20.00’DEN SONRA, HAFTA SONU TAM GÜN KAPANMA”

Sağlık Bakanlığı’na, “tam kapanma” kararı almadan önce, tedbirleri arttırma yoluna gidilmesi yönünde öneride bulunduklarını belirten Gürcafer, “Arttırılmış önlemlerle salgının kontrol altına alınıp, alınamayacağı denenmeli. Biz, ‘akşam saat 20.00’den sonra; hafta sonları ise tam gün kapanmayı’ önerdik. Eğer bu formül işe yaramazsa, tam kapanma yoluna da gidilebilir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kıbrıs Postası’na konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz ise görüşmenin içeriğinin “aşıların getirilmesi” olduğunu ifade etti, gerekmesi halinde aşılar için Brüksel’e ve Ankara’ya da gideceklerine dikkat çekti.

Deniz, “Aşılanırsak turizm ve diğer ekonomik faaliyetleri de açabiliriz” diyerek, ekonomik olarak ülke ekonomisinin önünü görmesi açısından aşı takviminin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, toplantıyı yapmalarının bir diğer amacının ise kamuoyunda oluşan aniden ülkenin kapanma kararı dedikodularını netleştirmek için olduğunu da açıklayan Turgay Deniz, tedbir almadan direk kapanılmaması gerektiği önerisinde bulunduklarını söyledi.



