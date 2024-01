Esnafa 150 milyon TL kredi

Türkiye ile KKTC arasında “Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü” imzalandı. TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kıbrıs esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik kredi sağlayacaklarını açıkladı

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı "TC-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı"nın ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’nin önderliğinde çıktığı yolda başarıya ulaşacağına inanç belirtti. Amcaoğlu, “Bugün (dün) yapılan anlaşmalar, KKTC’nin kapılarının dünyaya tekrardan ihracat ve üretimle açılabilmesi açısından önemli” dedi.

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, Kıbrıs esnafına 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB kredisi sağlayacaklarını açıklayarak, bu çerçevede firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını duyurdu.

“Ortak Komite Mutabakat Zaptı” ve “Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” ile “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü”nün imzalandığını belirten Bolat, İşbirliği Protokolünün ekinde yer alan Eylem Planlarında çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetlere yer verildiğini anlattı.

TC Ticaret Bakanı Ömer Bolat hem “Ortak Komite Mutabakat Zaptı”nı ve “İşbirliği Protokolü”nü hem de “KKTC’ye İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü”nü imzaladıklarına işaret ederek Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Eylem Planında ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık, hukuki altyapı gibi çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetlere yer verildiğini anlattı.

Türkiye’nin ticaret hacminin 2023 yılında 2,5 milyar dolara ulaştığını bildirerek gelecek yıllarda bunu artırma hedeflerini ortaya koyan Bolat, “KKTC’nin bu ticaretten aldığı payı genişletmek de asıl amaçlarımızdan biridir. Bu kapsamda, KKTC’deki mevcut 360 milyon dolarlık yatırımımızı yeterli bulmuyor, yatırımlarımızı genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“KKTC, bizim için herhangi bir ülke değildir” diyen konuk bakan Bolat, KKTC’nin ticaretine yönelik izolasyonların kaldırılması konusunda gayretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi, demokrasi, uluslararası ilişkiler ve diğer her alanda TC ile KKTC’nin birlikte yükseleceği bir dönem olacağını ifade eden Bolat, KKTC’nin 40 yıldır ayakta olduğunu, kişi başı gelir seviyesinde 14 bin 500 doları geçtiğini, 15’ten fazla üniversitesinde binlerce öğrencinin eğitim aldığını ve turizmde öne çıkan potansiyelini anlattı.

TC Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılı içinde toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB finansman paketini Kıbrıs esnafına sağlayacaklarını da belirterek, bunun firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla sağlanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile olan ilişkilerinin sadece siyasi ve kültürel boyutta sınırlı kalmadığını, ilişkileri ekonomik ve ticari alanlarda da derinleştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, 2024 yılı içinde KKTC’li esnafa toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB kredisi sağlanacağı müjdesini vererek, firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın, 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla esnafın erişimine açılacağını söyledi.

Önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğine inanç belirten Bakan Ömer Bolat, bu çerçevede her iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya getirilmesine ve KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Bolat, TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonuyla hayata geçirilen TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlenmesi için KKTC firmalarının dünya ticaretine entegrasyonunu destekleyen projeler ve eylem planları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Bolat, “Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC'nin her geçen gün ekonomik gelişim göstermesi dikkate değer bir durumdur” dedi.

KKTC ile olan ilişkileri derinleştirmeye büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, iki ülkenin büyük potansiyelini göz önünde bulundurarak, ticari ilişkileri bu potansiyelle uyumlu, daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, bu kapsamda, ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve karşılıklı ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi gibi alanlarda somut adımlar atıldığını ifade etti.

Bakan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dış ticaret hacmimiz 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizin KKTC’deki doğrudan yatırımları 360 milyon dolara ulaşmıştır. Bunun yanında, yatırımlar kadar önem verdiğimiz müteahhitlik alanında da Türk müteahhitleri KKTC’nin alt ve üst yapısının geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmeye hazırdır. Hâlihazırda müteahhitlerimiz, KKTC’de 1,4 milyar dolar değerinde 114 proje üstlenmiştir.”