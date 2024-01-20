Bolat’tan GÜNSEL’e tebrik

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9’u test etti

Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Cuma Namazı’nı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde geçen hafta ibadete açılan Dr. Suat Günsel Camii'nde kıldı. Bakan Prof. Dr. Bolat, namazın ardından, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü de yaptı.GÜNSEL’de gerçekleştirdiği test sürüşünde Bakan Prof. Dr. Bolat’a, KKTC’deki mevkidaşı Olgun Amcaoğlu ile GÜNSEL Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün eşlik etti. Akgün, test sürüşünde, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in teknik özellikleri ile ilgili bilgi aktardı.Türkiye Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, GÜNSEL B9 ile çok rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşadığını ifade ederek, “Bu deneyim, insanı müthiş bir heyecan ve dinamizmle dolduruyor. Modern, geniş, konforlu ve rahat bir sürüş gerçekleştirdik. Günsel Ailesi’ni ve bu projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Bakan Prof. Dr. Bolat, GÜNSEL’in seri üretime geçerek ticarileşmesi temennisinde de bulundu.