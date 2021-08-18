Esnaf kazan kaldırdı

Esnaf, ellerinde siyah bayraklar ve boş bir kazan ile Başbakanlık önünde eylem yaptı, devlete yapılması gereken tüm ödemeleri durdurduklarını açıkladı





Esnaf sonunda isyan edip “Devlete olan tüm ödemeleri durduruyoruz, ödemiyoruz” pankartlarıyla sokağa indi.

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği ve Mobilya Sanayicileri Derneği, dün Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Hükümetin, sigorta prim desteğini kaldırmaya çalıştığı savunulan eylemde, bu şartlar altında başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemelerin durdurulduğu açıklandı.

Eylemde siyah bayraklar taşındı, “Buraya Kadar! Tüm İşletmeler Olarak Sigorta Primlerini Devlete Olan Ödemeleri Durduruyoruz, Ödemiyoruz” yazılı pankart açıldı, boş bir kazan da Başbakanlık önüne getirildi.

Hükümetin esnafın yaşadığı sorunlara karşı duyarsız kaldığını savunulan eylemde, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga ve Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca konuşma yaptı.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, 17 aydır Başbakanlık önünde eylemler yaptıklarını, öneriler sunduklarını söyleyerek, “Hükümet esnafa ve topluma bir türlü yüzünü dönmedi” dedi.

Kanber, gelinen noktada başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete olan tüm ödemeleri durdurma kararı aldıklarını söyleyerek, mücadelelerinin zümresel değil toplumsal olduğunu belirtti.

İşletmelerin yaşadığı sıkıntılara değinen Kanber, yüzde 50-70 gelir, yüzde 90 müşteri kaybına uğradıklarını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, binlerce işletmenin kapandığını söyledi.

Kanber, bugüne kadar yaptıkları öneriler ve taleplerin hiçbirine doğrudan cevap alamadıklarını dile getirerek, Pazartesiden itibaren inşaat sektörüyle birlikte eylem yapacaklarını belirtti.

Hükümetin sosyal devlet anlayışına uygun davranmadığını öne süren Kanber, bankaların faizleri nedeniyle ezildiklerini, hükümetin çare üretmediğini savundu.



