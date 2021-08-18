“17 ayda bir gram fedakarlık görmedik”

KTEZO Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga, yüzde 80 işletmenin ciro kaybının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurguladı ve “Bu muazzam büyüklükteki gelir kaybıyla neyi, nereye yettirebiliriz” diye sordu





KTEZO Yönetim Kurulu üyesi Hürrem Tulga, Başbakanlık önündeki eylemde basın açıklamasını okudu.

Tulga, başta sigorta primleri ve seyrüsefer harçları olmak üzere devlete yönelik tüm ödemeleri durduklarını açıklayarak, “Hükümetin kötü niyeti her yerden fışkırıyor. Ülkemizde 17 aydır sürmekte olan salgın döneminde hükümetin yapmış olduğu tek görünür destek olan sigorta prim desteğini de kaldırmaya çalışıyorlar.” dedi.

Kapanan işletmelere, işsiz kalan insanlara değinen Tulga, bu destek sayesinde ayakta kalabilen işletmelerin yatırımları tamamlayacak şekilde sigorta ödemelerine devam ettiğini, böylece sigorta sisteminin ayakta tutulabildiğini belirtti.

Tulga, 2020’de toplam yurt içi gelirlerin yüzde 15 azaldığının açıklandığını, 2021’de durumun değişmediğinin belirtildiğini söyleyerek, turizmde, eğitimde hareket olmadığını, sınır kapıları üzerinden geçenlerin yaptığı harcamaların azaldığını belirtti.

Sınır kapılarından geçenlerin yaptığı harcamanın 3 ayda 1.2 milyon Euro olduğunun açıklandığını söyleyen Tulga, “Pandemi öncesinde ise 3 ayda yapılan harcama 66 milyon Euro. Yani dün 60 bugün” dedi.

Ülkede yüzde 80 işletmenin ciro kaybının yüzde 50’nin üzerinde devam ettiğini dile getiren Tulga, “Bu muazzam büyüklükteki gelir kaybıyla neyi, nereye yettirebiliriz” diye sordu.

Tüm borç ödemelerinin vadesinin eylül ayında geleceğini, taksit tutarının ötelemelerden dolayı bir buçuk katına çıktığını söyleyen Tulga, devletin bunu değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Tulga, “Bu koşullara ve verilere rağmen yüksek maaşlı yöneticilerin 17 ayda bir gram fedakarlık yaptıklarını görmedik, göremedik. Küçücük bir dayanışma örneği gösterdiklerine şahit olmadık, olamadık” diye konuştu.

Tulga, daha fazla bekleyecek tahammülleri kalmadığını, eylemliliklerinin yükselerek devam edeceğini söyledi.

