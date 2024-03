Eserinizle Utanın!

Ortaokul mezunu bir Pakistanlı'nın bin Euro verip öğrenci kaydını yaptırdığı eğitim kurumunun, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cyprus Massachusetts Center of Innovation adlı işletme olduğu ortaya çıktı. Toplam 39 kurumun bu yolla öğrenci kaydı yaptığı öğrenildi

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 bin Euro aldığı gerekçisiyle tutuklanan

Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali, iki ay ülkede kaçak kaldıktan sonra bin euro verip, ortaokul mezunu olmasına rağmen sadece pasaportunu vererek Lefkoşa’da bir üniversiteye kayıt olduğunu, 3 aylık öğrenci belgesi aldığını, daha sonra bin euro verip öğrenci kaydını bir yıl uzattığını söylemişti.

HALKIN SESİ'nin edindiği bilgide söz konusu zanlının pasaport gösterip kaydolduğu "sözde" eğitim kurumunun Cyprus Massachusetts Center of Innovation adlı işletme olduğu ve Lefkoşa Başbakanlık ışıkları karşısında faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Sahte ön izin hazırlayarak, bir kişiden 10 Bin Euro alan Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali, büyük bir suç şebekesinin parçası çıktı.

Cyprus Massachuttes Centre of Innovation isimli “eğitim kurumuna” sahtecilikle öğrenci belgesi düzenleyen Shahzad Ali, büyük bir soygun alanının da deşifre olmasını sağladı.

Ülkemizde bulunan üniversitelerin dışında hizmet veren ve lise sonrası 2 yıllık eğitimlerle sertifika dağıtan eğitim kurumlarına son bir yılda ön kayıtla 10 bin öğrenci alırken, 6 bin öğrencinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

Pakistanlı Zeeshan Shahzad Ali, kendisi gibi yabancı uyruklu kişilerin çalışma hayatında kalabilmesi adına, ücret alarak sahte belge üretmekle suçlanıyor.

ÜNİVERSİTE DEĞİLLER…

Bu yolla, bir çok kişi, üniversite olmayan, YÖDAK tarafından denetlenmeyen, tamamen KKTC Milli Eğitim Bakanlığı izni ve denetimine tabi toplam 39 kurumun bu yolla öğrenci kaydı yaptığı öğrenildi.

YÖDAK, tamamı 2 yıllık eğitim veren bu kurumları denetleme yetkisine sahip değil. Muhaceret kurumları ise, ülkedeki tüm kaçak yolla girişlerin bu yöntemle yasal hale getirildiğini belirterek, kurumların kapatılmasını ya da ciddi şekilde denetlenmesini talep ediyor.

10 BİN KAYIT VAR, 4 BİN ÖĞRENCİ AKTİF

Cyprus Massachuttes Centre of Innovation isimli okul üzerinden düzenlenen sahte belgelerin mahkemeye yansımasının ardından bu alandaki sistem de tartışılmaya başlandı.

Ülkemizde 39 adete ulaşan bu kurumlar üniversite değil. Düzenledikleri sertifika programı ile, çeşitli meslek gruplarına eleman yetiştiriyorlar. 20023- 2024 eğitim döneminde üniversite olmayan bu kurumlara toplam 10 bin ön kayıt yapılırken, aktif öğrenci sayısı şu anda 4 bin civarında. 6 bin kişinin ise nerede olduğu bilinmiyor.

Üniversitelere kayıtlar sınav gerektirirken, bu kurumlara kayıt olmak çok kolay. Sistemdeki boşluktan yararlanan sahteciler ise bu yolla, çalışma izni çıkarmadan, işçileri bu okullara kaydederek, zaman zaman da sahte belge düzenleyerek büyük paralar kazanıyorlar.

MAHKEME ARAŞTIRMA İSTEDİ

Olayın mahkemeye yansımasının ardından, Yargıç Jale Ergüden, Cyprus Massachuttes Centre of Innovation hakkında soruşturma açılmasına, kararın YÖDAK ile Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ edilmesine ve soruşturma sonucunun mahkemeye sunulmasına emir verdi.