Dört yıl kaçak yaşadı!

Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sormak isteyen Mutashubırwa Mwesıga Baregu’nın 2 bin 105 gün ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Mutashubırwa Mwesıga Baregu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının KKTC Havalimanı Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sorduğu esnada yapılan muhaceret kontrolünde 1 Ocak 2018 tarihinde 90 gün vize ile KKTC'ye giriş yaptığını ve yasal süresi bittikten sonra 2 bin 105 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, bir gün tutukluluk istedi. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

