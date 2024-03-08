banner913
banner932
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
9 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
8 0
 
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
6 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
20 0
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
13 0
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
23 0
banner1012

Dört yıl kaçak yaşadı!

Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sormak isteyen Mutashubırwa Mwesıga Baregu’nın 2 bin 105 gün ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

banner974
Dört yıl kaçak yaşadı!
banner971
Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Mutashubırwa Mwesıga Baregu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının KKTC Havalimanı Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sorduğu esnada yapılan muhaceret kontrolünde 1 Ocak 2018 tarihinde 90 gün vize ile KKTC'ye giriş yaptığını ve yasal süresi bittikten sonra 2 bin 105 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, bir gün tutukluluk istedi. Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.