“Esentepe’ye ‘bayram’ gelecek”

CTP, Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram için tanıtım etkinliği düzenledi





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının haziran ayında yapılacak yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına önceki akşam Esentepe’de devam etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Esentepe’ye ‘bayram’ geleceğini, İbrahim Beyazbayram ile Esentepe’nin hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti. Erhürman, Esentepe’ye yakışan yerel yönetim hizmeti için yola çıktıklarını ifade etti.

CTP Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram ise etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgeye iki dönemdir “tek adam” yönetiminin hakim olduğunu belirtti. “Ben yaparım, ben bilirim zihniyetiyle hareket eden, kimsenin fikirlerini umursamayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” diye konuşan Beyazbayram, tavsiyelere kulak asmayan bir yönetimin şu an mevcut olduğunu belirtti. Bugün Esentepe beldesinin esas sorunlarının bunlar olduğunu dile getiren Beyazbayram, “Biz bunları ortadan kaldırmaya talibiz. Bizler tüm beldeye eşit hizmet verecek kapasiteye sahibiz” dedi.



