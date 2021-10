“Saner’in videosu, tanınma isteyenlere iyi bir örnek”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, “KKTC’yi tanıtmak için milyonlarca dolar harcayanlar Saner’in filmi kadar başarılı olamadı” dedi



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan Ersan Saner’in basına yansıyan videosunun, KKTC‘yi tanıtmak isteyenler için iyi bir örnek oluştuğunu söyledi.

Sendika adına yazılı açıklamada bulunan Elcil’in açıklaması şöyle:

“Atanmış Başbakan Sn. Ersan Saner’in basına yansıyan filmi, son 47 yılda adamızın kuzeyinden tüm dünyaya duyurulan en önemli haber olduğu gibi, “iki ayrı egemen devlet” diye haykıran ülkemizdeki işbirlikçiler ile TC yetkililerine güzel bir örnek oluşturmuştur.

Kıbrıs Rum ve Türkiye basını dışında, İngiltere’den The Sun, The Times, The Guardian, Nijerya Herald gibi önemli medya kuruluşlarına haber olan, hatta Pakistan, Azerbaycan televizyonlarında bile haberlere çıkan Sn. Ersan Saner’in filmi “iki ayrı egemen devlet” ve tanıtmayı dillerinden düşürmeyen taksimci siyasetçilere örnek olabilecek tarihi bir girişimdir. Yıllarca KKTC’yi tanıtmak için milyonlarca dolar harcayanlar, adı duyulmamış ülkelerde dış temsilcilik açanlar ve fuarlara katılanlar bile, Sn. Ersan Saner’in filmi kadar başarılı olamamışlardır.

Adamızın kuzeyini koloni yapan, kumar, fuhuş, kara-para aklama ve mafya merkezi haline getiren AKP yetkililerinin katkıları ile Sn. Ersan Saner’in Başbakanlık koltuğuna oturtulduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz. Bu konu da en büyük emeği ortaya koyan Sn. Fuat Oktay’ın “iki ayrı egemen devlet” söyleminin arkasında olduğu açık bir gerçekliktir. Sn. Mustafa Akıncı’yı Türkiye’deki tek adam rejimini eleştirdi diye “hadsizlikle” suçlayabilecek kadar ileri giden Sn. Fuat Oktay’ın, Ersan Saner’in filmi ile ilgili tek kelime etmemesi yapılana onay vermesi anlamı taşımaktadır. Biz, AKP’nin siyasetine yabancı değiliz. Geçmişte sabah cami temeli atıp, akşam kumarhane açılışı yapan Kıbrıs’tan da sorumlu AKP’li bakanlar da gördüğümüzden dolayı buna şaşırmadık.

“İki ayrı egemen devlet” söylemi yapıp KKTC’yi tanıtmak isteyenlere Sn. Ersan Saner önemli bir çıkış yolu göstermiştir. Kumarı, fuhuşu, kara-para aklamayı ve mafya ilişkilerini normal görenler, “İki ayrı egemen devlet” yalanını ancak bu yöntemle dünyaya tanıtabilirler. Kıbrıs’ı bir bütün olarak görüp, adada ırkçılığa, militarizme, faşizme ve işgale karşı çıkan bizler, bu tanıtma yöntemini benimsemiyoruz. Sn. Ersan Saner’in gösterdiği yolda ilerlemek isteyen “iki ayrı egemen devlet” söylemi yapan işbirlikçi politikacılarla, TC yetkililerine çıktıkları yolda başarılar dileriz.”