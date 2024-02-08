“Esas sıkıntı 'sıfır asker sıfır garanti' meselesi”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun çözülememesindeki esas meselenin, Kıbrıs Rum tarafının "sıfır asker sıfır garanti" ısrarı olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Tatar, Şentop’un KKTC ve Kıbrıs Türk halkının davasına verdiği desteklerin unutulamayacağını kaydetti.

Ersin Tatar, KKTC’nin adada herhangi bir çözüm anlaşmasında ayrı bir devlet olarak yer alması gerektiğini çünkü tek egemenliği olan, federasyon temelinde bir yapının Avrupa Birliği içerisinde üniter bir devlete evrimleşeceğini söyledi.

Muhalefete, AB içinde kişi ve sermayenin serbest dolaşımı hakkı olduğundan, federal temelde bir anlaşmada Türkiye’nin askerinin adadan çekilmesinin ve sıfır garantinin gündeme geleceğini, zaten geldiğini anlatmaya çalıştığını belirten Tatar şöyle dedi:

“Zaten toplantı tutanaklarına baktığımızda, esas sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Sıfır asker sıfır garanti meselesi. 2017’de (İsviçre) Crans Montana’da (Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı arasında çözüm için yapılan) görüşmelerde iş sıfır asker sıfır garanti noktasına geldiği için masa devriliyor.”

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarıyla Türkiye’nin garantör ülke yapıldığını belirterek, Türkiye’nin garantörlük hakkından vazgeçecek söylemlerinin ortaya atılan keyfi iddialar olduğunu, garatörlükten çekilme kararını ancak, Türk Milletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verebileceğini kaydetti.

Eski TBMM Başkanı Şentop da konuşmasında, aktif görevde olduğu dönemlerde her zaman Türkiye KKTC arasında ve KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü ilerletmek yönünde gayret sarfettiğini, bu çabaların neticesinde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olduğunu, bundan sonra da Kıbrıs Türkü'nün geleceği için gayret sarf etmeye devam edeceğini belirtti.

