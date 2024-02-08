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Arkın Group’un otellerine yoğun ilgi

Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’na katılan Arkın Group bünyesindeki oteller, büyük beğeni topladı

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Arkın Group’un otellerine yoğun ilgi
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Ülkemizde geçtiğimiz hafta düzenlenen Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarına katılan Arkın Group bünyesindeki The Arkın İskele, The Arkın Colony Hotel ve The House and Garden büyük beğeni topladı.
Evlenmeyi düşünen çiftlere birbirinden şık mekanları ve konseptleri ile görkemli bir sunum hazırlayan hoteller, fuarı ziyaret eden konukların büyük ilgisiyle karşılaştı.
İzaz ikramların da yapıldığı 4 gün süren fuarda, kuruluşlar kurdukları renkli dekorla da yoğun ilgi gördüler.
Cumhurbaşkanı Tatar da fuardaki Arkın Group bünyesindeki işletmeleri ziyaret etti.
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