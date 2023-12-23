Ertuğruloğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:



“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun.”

