Ertuğruloğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:
“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun.”
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