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Ertuğruloğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı

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Ertuğruloğlu’ndan şehit askerler için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
 
Ertuğruloğlu, mesajında şunları kaydetti:
 
“Irak’ın kuzeyinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Anavatanımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun.”
 
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