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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar’dan Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
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Tatar, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşlanı Ersin Tatar mesajında,  “Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.
 
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