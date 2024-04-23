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Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
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Ertuğruloğlu mesajında şöyle dedi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 104’üncü yıldönümü ile Atatürk tarafından, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine de ilham olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”
 
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