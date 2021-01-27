Eroğlu'nun kızı da karantinada

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı Aslı Eroğlu, bir koronavirüs hastasının temaslı olduğu için karantinaya alındığını duyurdu.Aslı Eroğlu az önce yaptığu payaşımında üç gündür kaantinada olduğunu belirtti.Aslı Eroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:"Temaslı olduğum için bugün karantina otelinde üçüncü günüm. Karantinaya girmek istemeyenler gizleyenler olduğu söyleniyor. İnanın karantinada olmak sizin içinde çevreniz içinde çok güvenli.Sağlık görevlileri tarafından devamlı kontrol ediliyoruz ve en önemlisi virüsü yayma tehlikesi yok. Sayılı gün çabuk geçer. Üç gün geçti bile