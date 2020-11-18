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Erken seçimin konuşulması aymazlıktır

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetin henüz kurulamamış olmasının yetkililerin ‘toplum refahını düşünememesiyle’ ilgili olduğunu ve böylesi bir durumda toplumun ileri taşınmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Erken seçimin konuşulması aymazlıktır
Çağıner’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Bu ülkenin siyasetçilerinin asli sorumluluklarının toplumun refahı, huzuru ve kalkınması olduğu bilinci oluşmadan karar almaları ne toplumu ne de kendilerini ileriye taşımaları mümkün değildir. Ülke ekonomik sıkıntılar içinde boğulurken demokratik bir seçimle seçilmişlerimizden en az 3 tane sağlıklı toplumu kucaklayabilecek hükümet çıkabilirken erken seçim konuşulması aymazlıktır. Yazık...”
 
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