Erken seçimin konuşulması aymazlıktır

Çağıner’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
“Bu ülkenin siyasetçilerinin asli sorumluluklarının toplumun refahı, huzuru ve kalkınması olduğu bilinci oluşmadan karar almaları ne toplumu ne de kendilerini ileriye taşımaları mümkün değildir. Ülke ekonomik sıkıntılar içinde boğulurken demokratik bir seçimle seçilmişlerimizden en az 3 tane sağlıklı toplumu kucaklayabilecek hükümet çıkabilirken erken seçim konuşulması aymazlıktır. Yazık...”
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