Piknik için 6 uçak, 1 jet

İyi Partili Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’den Maraş organizasyonu için 6 uçak ve 1 jet kullanıldı

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel BaşkanıMHP Genel Başkanıve bakanların Kapalı Maraş'ta yaptıkları "piknik" organizasyonunda kullanılan kaynakları açıkladı.Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, 6 uçak, 1 jet kullanıldı.Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Kıbrıs Maraş'a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şu kaynakların kullanıldığını ifade etti:"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, bakanlar ve heyet 1 uçak, korumalar 2 uçak, arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet."Türkkan sözlerini, "Vatandaşına IBAN gönderip, para isteyen devlet bu" şeklinde sonlandırdı.