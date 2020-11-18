Piknik için 6 uçak, 1 jet

İyi Partili Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’den Maraş organizasyonu için 6 uçak ve 1 jet kullanıldı
İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların Kapalı Maraş'ta yaptıkları "piknik" organizasyonunda kullanılan kaynakları açıkladı.
Türkkan'ın verdiği bilgilere göre, 6 uçak, 1 jet kullanıldı.
Sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Türkkan, "Kıbrıs Maraş'a piknik yapmaya gittiler ya; sanırsınız sepette domates, peynir ekmek; bindiler minibüse, gittiler" diyerek şu kaynakların kullanıldığını ifade etti:
"Erdoğan 1 uçak, Bahçeli 1 uçak, bakanlar ve heyet 1 uçak, korumalar 2 uçak, arabalar için 1 nakliye uçağı, Çavuşoğlu 1 jet."
Türkkan sözlerini, "Vatandaşına IBAN gönderip, para isteyen devlet bu" şeklinde sonlandırdı.