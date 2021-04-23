Erken seçim komiteye havale

Erken seçim tarihindeki uzlaşmazlıkta süreç uzatıldı, muhalefetin ve hükümetin seçim tarihi önerileri meclis komitesine havale edildi





Meclis Danışma Kurulu’nun, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in erken seçim tarihinin belirlenmesi amacıyla tüm partilerin temsil edileceği ve hükümetin çoğunlukta olacağı bir ad-hoc komite kurulması önerisini görüşmek üzere dün gerçekleştireceği toplantı, muhalefetin katılmaması nedeniyle yapılamadı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında Meclis’te grubu bulunan partiler UBP, CTP ve HP yetkililerinden oluşan Danışma Kurulu’nun bugün saat 09.30’daki toplantısına, CTP ve HP yetkilileri katılmadı. Danışma Kurulu, muhalefetin katılmaması nedeniyle önceki gün de yapılamamıştı.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaklaşık 4 saatlik gecikmeyle 13.45’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Mecliste erken seçim tarihindeki uzlaşmazlıkta süreç uzatıldı, muhalefetin ve hükümetin seçim tarihi önerileri meclis komitesine havale edildi.

Hükümetin, erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasına ilişkin yasa tasarısının Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Muhalefetin de, erken seçimin Ağustos 2021’de yapılmasına ilişkin yasa önerisinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesi oyçokluğuyla kabul edildi

Öte yandan varılan mutabakat gereği Meclis 26 Nisan Pazartesi günü toplanmayacak, 29 Nisan Perşembe günü bir araya gelecek.

Başbakan Ersan Saner, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesine onay verseler de hem seçim tarihi hem de Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın görüşülmesi için Ad-Hoc Komite kurulmasında ısrarcı olduklarını yineledi.

Saner, tüm siyasi partilerin ara seçim konusunda istekli olmadığını belirtti, uzlaşı arayışı içerisinde parti başkanlarıyla iki kez görüştüğünü ancak arzu edilen noktada buluşulamadığını dile getirdi.

Ad-Hoc Komite’de seçim tarihi ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın görüşülmesini önerdiklerini ifade eden Saner, komitede her partinin ağırlığı oranında vekil olmasını istediklerini ifade etti.

Saner, erken seçim tarihinin Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülecek olmasına rağmen Ad-Hoc Komite ısrarlarının sürdüğünü kaydetti.

