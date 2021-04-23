CTP Genel Başkanı Erhürman, Ad-Hoc komitesinin hukuka da Anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçimin tarihinin belirlenmesi için kurulması gündemde olan Ad-Hoc komitesinin hukuka da Anayasaya da aykırı olduğunu vurguladı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, hükümetin şirazesinin tamamen kaçtığını, 8 yıllık milletvekilliği hayatında böyle şeyler görmediğini ifade etti ve hükümete yönelik “Memleketi nereye götürüyorsunuz?” sorusunu sordu. Hükümetin 2022 yılının Nisan ayında erken seçim önerisinde bulunduğuna değinen Erhürman, aynı yıl içerisinde Haziran ayında da yerel seçimlerin gerçekleşeceğini ve seçim yasaklarının Şubat ayından başlayacağını söyledi ve bütçesiz, icraatsız bir ülke yaratılacağı tehlikesine dikkat çekti.

Bu kadar ciddiyetsiz ve sorumsuz bir davranışın bu ülkenin tarihinde olmadığını söyleyen Erhürman, hükümetin ‘Benim belirttiğim tarihe uymayacaksanız, gerçek komite orada dururken, o komiteden istediğim tarihi çıkaramayacağımı gördüm. O nedenle yeni bir komite kuracağım bu iş için, adı da Ad-Hoc komite olacak. O komiteden geçireceğim bunu’ dediğini vurguladı. Yapılacak herhangi bir işlemin ve alınacak herhangi bir kararın gerekçesinin hukuka uygun davranıp, davranılmadığını gösterdiğini söyleyen Erhürman, sadece bu işin bile hukuka aykırı olduğunu vurguladı ve “Derdiniz çoğulculuğu sağlamak değil, derdiniz çoğunluğunuz olacak bir Ad-Hoc komite kurmaktır. Bu külliyen Anayasa’ya ve iç tüzüğe aykırıdır” dedi.

Muhalefetin üç aydır erken seçim tarihi konusunda uzlaşı için hükümete çağrıda bulunduğunu söyleyen Erhürman, hükümetten üç aydır ses çıkmadığını vurguladı. Memleketin bu kadar sıkıntının içinde bir partinin kurultayına takılamayacağını vurgulayan Erhürman, “Çoğulcu demokrasi diyorsunuz, ertesi gün de çıkıp ‘Benim 27 milletvekilim var. Ben ne dersem o olur’ diyorsunuz. Bunun neresi çoğulculuk?” diye sordu.

Erhürman, önceki gün Maraş’ı ziyaret ettiğini ve orada seracılarla görüştüğünü, talepler çok düştüğü için ürettikleri domatesleri kaça satabildiklerini, bu üretimi yapabilmek için ne kadar borçlandıklarını ve bu borçları ödeyemeyeceklerini öğrendiğini söyledi. Maraş’ta insanların daha ucuz olduğundan bir gün önceki ekmekleri almak için bakkallara gittiklerini öğrendiğini söyleyen Erhürman, kasaplardan 10 TL’lik kıyma isteyen insanların olduğunu öğrendiğini de vurguladı.

