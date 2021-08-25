Erhürman’dan Tatar’a tutarsızlık suçlaması

CTP Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile ilgili yaptığı açıklamalar ile bugünlerde yaptıkları arasında tutarsızlık olduğunu vurguladı



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Güney Kıbrıs’ın pasaport kararı sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen açıklamaları eleştirdi. Cumhurbaşkanı tutarsızlıkla suçlayan Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Pasaport kararı" ile ilgili olarak cumhurbaşkanlığından açıklama üstüne açıklama geliyor. Merak ettim, baktım.

5 Mayıs'ta, pasaport " KKTC vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmez" diyen Sn. Tatar, bugün "vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir" diyor mesela.

Yine 5 Mayıs'ta sanki bu bir hak değil de kendisinin bir tercihiymiş gibi "Bir yöntemi varsa iade edeceğim" diyen Sn. Tatar, bugün yapılan açıklamada, "bu bir tercih değil, haktır" diyor.

İki devletliliğe ilişkin tezlerin açıklamalarla tutarlılığını ayrıca örneklendirerek tartışmaya gerek bile yok...

Öte yandan Tufan Erhürman, adadaki belirsizliğin sürdüğüne dikkati çekerek liderleri eleştirdi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Sn. Tatar da, Sn. Anastasiadis de bu adanın ve adalıların geleceği açısından hiçbir olumlu belirleyiciliği olmayacak açıklamalar ve hamlelerle top çevirmeye, zamana oynamaya devam ediyor.

Bu adadaki öngörülmezlik, belirsizlik sürüyor ve sürdükçe yalnızca bugünkü değil, gelecek kuşakların da yaşamlarından, hayallerinden, umutlarından çalıyor. Onların umurunda olmayabilir, ama bizim umurumuzda!”



