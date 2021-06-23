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Erhürman baba oldu

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Erhürman baba oldu
Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün baba olma sevincini yaşadı.
Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman bugün sabah saatlerinde sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Bizde Halkın Sesi Gazetesi olarak Erhürman çiftinin oğlularına uzun ömürler diliyoruz.
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