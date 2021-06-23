Pandemide rekor büyüme

Teknoloji şirketi Microsoft, 2 trilyonluk piyasa değerine ulaşarak Apple'dan sonra bu rekoru kıran ikinci şirket oldu.

Microsoft, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak Apple’dan sonra bu seviyeyi geçen ikinci Amerikan şirketi oldu. Microsoft aynı zamanda bu piyasa değeri ile dünyanın en büyük ikinci şirketi.

BÜYÜME HIZI HERKESİ GERİDE BIRAKTI

Microsoft, koronavirüs döneminde bulut teknolojilerine ve kurumsal yazılımlardaki hakimiyeti nedeniyle ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Bu yıl yüzde 19 genişleyen Microsoft’un yıllık genişleme performansı hem Apple’ı hem de Amazon’u geride bıraktı.

EN BÜYÜK İKİNCİ ŞİRKET

Yatırımcılar, uzun vadeli büyüme beklentileri nedeniyle yapay zeka, bulut teknolojisi gibi alanlarda genişleme beklentileri üzerine Microsoft’un hisselerine yoğun ilgi gösterdi. Microsoft borsada Apple’la birlikte en yüksek işlem gören şirket. Bu iki şirketin ardından Saudi Aramco şirketi 1.9 trilyon dolarlık piyasa değeri ile 2 trilyon dolarlık eşiği zorluyor.

Microsoft’un 2001 ve 2021 arasındaki şirket değerleri

TEKEL SORUŞTURMALARINA TAKILMADI

Microsoft’un bir diğer avantajı ise ABD’nin tekellere yönelik son inceleme dalgasından kaçınabilmiş olması. Bu soruşturma dalgasından kaçan en büyük ABD teknoloji şirketi olan Microsoft, satın almalarda ve ürün genişletme konularında da rahat hareket edebiliyor. ABD, son iki yılda Amazon, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerine antitröst soruşturmaları açmıştı. Senatoda pek çok parlamenter bu konuda regülasyonlar gelmesi için çabalıyor. Ancak Microsoft henüz bir soruşturmaya tabi tutulmuş değil.

PANDEMİ ETKİSİ

1975’de kurulan Microsof’un 1 trilyonluk piyasa değerine ulaşması 2019 yılında gerçekleşti. Piyasa değerinin 2 trilyona ulaşması ise yalnızca iki yıl sürdü. Bu büyük sıçramada corona virüsü pandemisinin etkili olduğunu düşünülüyor.

Corona virüsü salgını sebebiyle uzaktan çalışma, uzaktan görüşme gibi etkinliklerin bulut teknolojisine ve teknolojide kurumsal çözümlere ihtiyaç duyması sebebiyle Microsoft’un bu alana büyük yatırım yapması neticesinde büyüme hızının diğer şirketleri geride bıraktığı tahmin ediliyor.

DÜNYA DEVLERİ

Apple ve Microsoft’un ardından dünyada en büyük piyasa değerine sahip şirketler ise şöyle:

Saudi Aramco (Suudi Arabistan), Amazon (ABD), Alphabet (ABD), Facebook (ABD), Tencent Holding (Çin), Tesla (ABD), Alibaba (Çin).