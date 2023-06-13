Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.Bu amaçla KKTC’ye gelen Erdoğan’ı, Havalimanında askeri tören eşliğindeTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.Bu amaçla KKTC’ye gelen Erdoğan’ı, Havalimanında askeri tören eşliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamaya, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı. Vatandaşlar da KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ı görebilmek için Havalimanı ve güzergah üzerinde pankartlarla yer aldı.Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.Erdoğan’ın ilk durağı Lefkoşa Atatürk Anıtı oldu. Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.Dev KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının asıldığı Girne Kapısı’nda vatandaşlar Erdoğan’ı görebilmek için güvenlik şeritlerinin arkasında saatlerce bekledi. Sloganlar ve tezahüratlarla karşılanan Erdoğan, tören öncesinde vatandaşları selamladı.Etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınan Atatürk Anıtı’na çelenk koyan Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra vatandaşların yanına giderek selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz Atatürk,“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kuzey Kıbrıs Halkı’na da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.Ruhun şad olsun.”Erdoğan, Atatürk Anıtı’ndan sonra Cumhurbaşkanlığına gitti ve Erdoğan için resmi karşılama töreni yapıldı.Erdoğan Cumhurbaşkanlığı avlusunda Cumhurbaşkanı Tatar tarafından karşılandı.Tören, Tatar ve Erdoğan'ın yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Erdoğan, alanda bulunan Güvenlik Kuvvetlerine bağlı onur kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.Daha sonra, Tatar ve Erdoğan heyetleri selamladı.Törenin ardından Cumhurbaşkanları ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Daha sonra heyetlerarası toplantıya geçildi.Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte iki Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yaptı.Yaklaşık 5 saat süren KKTC ziyareti sonrası Erdoğan KKTC’den ayrıldı. Erdoğan’ıHavalimanı'ndan, askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı.Erdoğan, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını kaydetti ve “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dediTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını belirterek, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsında, 3 Haziran’da Göreve Başlama Törenine KKTC’den iştirak edenlere teşekkür eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’in törende yer almasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de şahsına, eşine ve heyetine gösterilen hüsnü kabulden dolayı KKTC makamlarına şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, gündemlerindeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, bunların içerisinde elektrik sorunuyla ilgili, Türkiye’den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs’a elektrik naklinin sağlanmasının en önemli adımları olacağını kaydetti. Erdoğan, “Artık Kuzey Kıbrıs’ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır” dedi.