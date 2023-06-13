Erdoğan hakkında küfür etti, tutuklandı

Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis tarafından yolun kapatılmasına öfkelenen ve Erdoğan hakkında küfür eden TC uyruklu bir kişi tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasında bir kişi Erdoğan hakkında küfür ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Sedat Simavi Meslek Lisesi önünde meydana

geldi.

Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis kısa bir süre Girne Kapısı güzergahını trafiğe kapattı.

O esnada alkollü olduğu tespit edilen TC vatandaşı bir kişi, nikah işlemleri için TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gitmek üzereyken, polis tarafından geçişine izin verilmedi.

Bunun üzerine öfkelenen söz konusu kişi Erdoğan için küfür edince polis tarafından tutuklandı.

Tutuklanan zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Söz konusu zanlının bugün mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.

