banner913
banner932
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
GKK'dan Yedek Subay son yoklama duyurusu
1 0
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
Gençlik Gücü kadın futbolcularından anlamlı davranış
18 0
 
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
53 0
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
Gözler Erdoğan'ın ziyaretinde
29 0
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
“Yerli şirketlere öncelik sağlanmalı”
25 0
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”
12 0
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
Kovid-19 virüsünün beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
24 0
banner915

Erdoğan hakkında küfür etti, tutuklandı

banner953

Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis tarafından yolun kapatılmasına öfkelenen ve Erdoğan hakkında küfür eden TC uyruklu bir kişi tutuklandı

banner825
Erdoğan hakkında küfür etti, tutuklandı
banner931
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti esnasında bir kişi Erdoğan hakkında küfür ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Sedat Simavi Meslek Lisesi önünde meydana
geldi.
Erdoğan’ın Lefkoşa Atatürk Anıtı’nı ziyaret edeceği gerekçesiyle polis kısa bir süre Girne Kapısı güzergahını trafiğe kapattı.
O esnada alkollü olduğu tespit edilen TC vatandaşı bir kişi, nikah işlemleri için TC Lefkoşa Büyükelçiliğine gitmek üzereyken, polis tarafından geçişine izin verilmedi.
Bunun üzerine öfkelenen söz konusu kişi Erdoğan için küfür edince polis tarafından tutuklandı.
Tutuklanan zanlının ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Söz konusu zanlının bugün mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.