Ercan’a 7 ayda 467 özel uçuş

Pandemi, özel jetlere talebi artırdı. 2019 yılının ilk 7 ayında KKTC’ye 312 özel uçuş gerçekleşirken, 2021’de bu sayı 155 uçuş artış göstererek 467’ye yükseldi



Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında özel jetlere talep arttı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörde değişiklik yaşanmasına neden oldu. Özellikle, salgının görüldüğü ilk zamanlarda ülkelerin kapılarını kapatması havacılık sektöründeki hareketi durma noktasına getirdi.

Sınır kapılarının açılması ile ülkelerin belli şartlarda turist kabul etmesi ve iş seyahatlerinin yeniden başlaması da sektörün önceki yıllardaki başarısını yakalamasına yeterli olmadı. Bu kapsamda, özel uçak kiralama sektörünün pandemi sürecinde artış gösterdi.

2019 yılının ilk 7 ayında Ercan Havalimanı’na 312 özel uçuş gerçekleşirken, 2021’de bu sayı 155 uçuş artış göstererek 467’ye yükseldi.

Sivil Havacılık Dairesi verilerine göre, 2019 yılında Ercan’a yapılan 312 özel uçuştan 639 yolcu KKTC’ye giriş yaparken bu rakam 2021 yılının ayni döneminde 449 oldu. Yolcuların azığı koronavirüs nedeniyle özel uçaklara yolcu sayılarında da azalma olmasını getirdi.

Özel Jet Firmaları, Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında özel jetlere talep çok arttığını ifade etti. Çünkü bulaşı riskinin en az olduğu ulaşım türünün özel jetler olduğunu ifade eden firma sahipleri, “Havacılık camiası, diğer sektörlere göre pandemi şartlarına daha çok dikkat ediyor. Dolayısıyla, özel jetle bir yerden bir yere seyahat ettiğinizde hiç kimseyle temasınız olmuyor. Kimseyle aynı alan içerisine hiçbir kalabalığa girmiyorsunuz. İniş ve biniş bölümü de farklı olduğu için kimseye denk gelme durumunuz da olmuyor ve bu sayede hastalığın bulaşma riskini en aza indiriyoruz. Ayrıca, 6-12 kişilik kabinli özel jetler de ailesiyle birlikte seyahat etmek isteyenler için her açıdan daha avantajlı geliyor. Her uçuş sonrası uçaklar dezenfekte edilirken, kabin personeline düzenli test yapılıyor. Uçuş esnasında maske, mesafe kurallarına titizlikle uyuluyor ”dedi.

Koronavirüsle birlikte tarifeli hava yolunu tercih edenlerin sayısındaki azalma özel jet kiralamada yoğun ilgi yaşanmasını beraberinde getirdi.

2019 yılına göre ise, koronavirüs sebebiyle bir çok ülkede yurt dışı seyahatlerinden çok yurt içi seyahatlerde artış yaşandı. Türkiye’de en çok Bodrum ve Dalaman’a seyahat edilirken, yurt dışı uçuşlarında ise Katar ve Libya üst sıralarda yer aldı. Aynı zamanda, Bodrum gibi sezonluk şehirlerde yurt dışından gelen uçuş sayılarında da artış gözlendi.

Özel jet kiralama sayılarının yüzde 400 oranında arttığına dikkat çeken uçak şirketi sahipleri, “Pandemi döneminde kişiler ve şirketler özel uçaklara yöneldi. Bu kapsamda biz de profesyonel ekip kadrosu ile beklentileri tam anlamıyla karşılamak adına hızlı çözümler üretiyoruz. Güvenilir ve eksiksiz hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz” açıklamasında bulundular.





