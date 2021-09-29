Maliye’nin iç borcu 550 milyonu geçti

Maliye Bakanlığı dün 140 milyon TL iç borç daha aldı; 2021’de aldığı toplam iç borç miktarı 550 milyon 046 bin 970 Türk Lirası’na ulaştı. Söz konusu borçlar %18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alındı

KKTC Merkez Bankası dün Maliye Bakanlığı için üç ayrı iç borç ihalesini sonuçlandırdı. Birinci ve ikinci ihalenin nominal değeri 100 milyon TL ve nominal değeri 50 milyon TL, üçüncü ihalenin nominal değeri ise 55 milyon TL idi.İhaleler sonrasında halkın hanesine 140 milyon TL iç borç daha eklenirken, son ihalelerle birlikte önce UBP-HP, ardından UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Şubat 2020 sonu ile Eylül 2021 sonu arasında aldığı iç borç miktarı da 884 milyon TL’yi aştı.202108 numaralı 50 milyon TL’lik birinci Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine 126 milyon TL teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 100 gün vadeli ortalama %19.68 oranında faizle 115 milyon TL borç sağlandı.KKTCMB’nin 202109 numaralı 50 milyon TL’lik ikinci Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine ise 15 milyon TL teklif geldi. 188 gün vadeli bu ihalede gelen tüm teklifler kabul edilerek, ortalama %19.53 oranında faizle 15 milyon TL borçlanıldı.Günün üçüncü ihalesi ise nominal değeri 55 milyon TL olan 202110 numaralı “Değişken Faizli 6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Devlet Tahvili” ihalesiydi. Bu ihaleye de sadece 10 milyon TL teklif verilirken, bu teklif de kabul edilerek TLREF+2 faizle borçlanmaya gidildi.Maliye Şubat (2020) sonunda 40 milyon TL, Mayıs sonunda 71 milyon TL, Haziran sonunda 88 milyon TL, Ekim sonunda 31 milyon TL, Kasım ayı 46 milyon 500 bin TL, Aralık sonunda da 57,5 milyon TL borç yazarken, Şubat 2021’de üç ayrı ihalenin ilkinde 59,5 milyon TL, ikincisinde 48 milyon TL, vatandaşa yönelik ihalesinde de 6,3 milyon TL, Mayıs ayında aynı günde 2 ihaleyle 202 milyon 963 bin 045 TL, 6 Eylül’de de 93 milyon TL borçlanmıştı.