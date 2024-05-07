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Ercan Havalimanı'nda spor müsabakaları fotoğraflarından oluşan sergi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyelerinin fotoğraflarından seçilen bazı çalışmalar Ercan Havalimanı'nda sergileniyor.

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Ercan Havalimanı'nda spor müsabakaları fotoğraflarından oluşan sergi
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Dernekten verilen bilgiye göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği işbirliğiyle, giden yolcu bölümünde kurulan sergide, 19 spor yazarı tarafından spor müsabakalarında çekilen yaklaşık 100 fotoğraf yer alıyor.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde Ercan Havalimanı’nda her ay düzenlenen sergilerde sanata ve sanatçının yanında bu ay spor fotoğrafçılığına yer verdiklerini ifade etti.  

Özçelik, “Spor fotoğrafçılığı ayrı bir fotoğrafçılık dalıdır. Özel yetenek ve uğraş isteyen bir fotoğrafçılık sanatıdır. Bu yüzden sergideki fotoğrafların her biri bizler için çok özel ve ayı ayrı anlamlar içeriyor. Sergideki fotoğraflar, sergiyi gezenleri sadece bugünlere değil geçmişe de tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.” dedi.
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