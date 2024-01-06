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Enkazda yürek yakan manzara

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İsias Otel enkazı başına gelen acılı ailelerden bir annenin “Bak annen geldi oğlum” şeklindeki feryadı, yürekleri dağladı

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Enkazda yürek yakan manzara
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelde çocuklarını kaybeden aileler, otelin enkazına çiçek bıraktı.
72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın arasında otelin enkazına giden aileler, buraya çiçek bıraktı, dua etti.
Ziyarette duygulu anlar yaşanırken bazı ailelerin ağladıkları görüldü.
İsias davasının 3’üncü gününde verilen duruşma arasında 72 kişinin mezar olan İsias Otel enkazı başına gelen ailelerden bir anne feryat etti.
Annenin "Bak annen geldi oğlum" feryadı yürekleri dağladı.
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