Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, sanıkların ve müştekilerin ardından duruşmada dün tanıkların dinlendiğine dikkat çekerek, “Gerçekleri söylesinler, bizim canımızı daha fazla acıtmasınlar” dedi.

Raporların ortada olduğunu ve gerçeklerin elbet ortaya çıkacağını söyleyen Karakaya, bu davanın emsal bir dava olacağını vurguladı.

Karakaya, ailelerin adaletin peşinde olmaya devam edeceğini, dava sonuçlanana kadar her duruşmaya geleceklerini kaydetti.

Karakaya, ilk gün 11 sanığın yalanlarını dinlemenin, önceki gün yaşanılanlarla 6 Şubat’a geri dönmenin, Adıyaman’da bulunmanın, burada bir otelde konaklamanın, çocuklarının hayatlarını kaybettiği otelin yıkıntılarının önünden geçiyor olmanın ve ailelerin yüzündeki ifadeleri görmenin, salonda kendilerini tutmalarına tanık olmanın ağırlığını yaşadıklarını belirtti.

Tanıkların dinlenmeye başlanan duruşmanın üçüncü günü olan dün sürecin en önemli aşamalarından biri olduğunu söyleyen Karakaya, kendilerinin de ilk defa böyle bir süreci yaşayan kişiler olarak, tanıkları dinleyerek, her anı yakalamalarının, söyledikleri her cümleyi ölçüp, tartmanın inanılmaz derece yorucu olduğunu ifade etti.